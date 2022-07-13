Adana'daki felaketi İngilizler ortaya çıkardı
Gazete, “Doğaya duyarlı milyonlarca İngiliz çöplerini doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşüm yaptığını sanıyor fakat binlerce tonluk İngiliz çöpü Türkiye’ye gönderiliyor ve yakılarak imha ediliyor. Bu da hem çevre felaketi yaratıyor hem de bölgede yaşayanlar için sağlık sorununa davetiye çıkarıyor” ifadesine yer verdi.
Çöp ve atıkların bir kısmının nehre döküldüğünü ve akıntıyla gittiğini yazan gazeteye konuşan A Plastic Planet isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Sian Sunderland, “İngiltere, gelişmiş ülkeler arasında en çok atık çıkaran ve bunların geri dönüştürüleceği sözünü verenleri arasında. Fakat gerçekte gözden uzak olsun da ne olursa olsun mantığındalar” dedi.
Video Haberler
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!