Adana'daki felaketi İngilizler ortaya çıkardı

Çöp ve atıkların bir kısmının nehre döküldüğünü ve akıntıyla gittiğini yazan gazeteye konuşan A Plastic Planet isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Sian Sunderland, “İngiltere, gelişmiş ülkeler arasında en çok atık çıkaran ve bunların geri dönüştürüleceği sözünü verenleri arasında. Fakat gerçekte gözden uzak olsun da ne olursa olsun mantığındalar” dedi.