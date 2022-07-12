Saros Körfezi sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçesi Keşan'da, 3 günde 150 kamyon çöp toplandı. Özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz" dedi.
Kurban Bayramı nedeniyle Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk yaşandığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını söyledi.
GENELDE, TATİLE GİDEMEYENLER TERCİH ETTİ
Kendi kendini temizleyen ender körfezlerden Saros'un, 70 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu hatırlatan Helvacıoğlu, "Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşadık ve devam ediyor. Bunu ekonomi açısından değerlendirirsek, olumlu bir yansıması var. Koronavirüs salgınının ardından ilk maskesiz tatil yapılıyor. Akdeniz'e tatile gitmeyenler, yakınlığı dolayısıyla Saros Körfezi'ni tercih etti. Sahillerimizde jandarma ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
'DOĞAYA DAHA SAYGILI VE ÖZENLİ DAVRANIN'
Çöp uyarısı da yapan Helvacıoğlu, "Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayramın ilk 3 gününde yaklaşık 150 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Yalanlanan isimden istifa
- Plaja gelen deniz aslanları, insanları kovaladı
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu