Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' karaya oturdu

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, hem doğal hayatı korumak hem de kentin önemli bir turizm merkezi olan yüzen adaları çok önemsediklerini söyledi.

"17 BİN 600 ARACIN ÇIKARDIĞI KARBONDİOKSİTİ YOK EDİYOR"

Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaret edilen bir merkez haline geldiğini ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Adaların karaya oturması, su seviyesinin düşmesi ve bütün dünyada olduğu gibi ilkim değişiklerinin sonucu.