Datça'daki yangın kontrol altına alındı: Jandarma ve Komando ekipleri tahliyeye yardım etti

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:59
<p>Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan, 600 hektar alanda etkili olan ve 3 ayrı noktada ilerleyen orman yangını kontrol altına alındı. </p>

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan, 600 hektar alanda etkili olan ve 3 ayrı noktada ilerleyen orman yangını kontrol altına alındı. 

<p>Evlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale edildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 yurttaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.</p>

Evlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale edildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 yurttaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

<p>Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Datça'daki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı" açıklamasında bulundu. Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir" dedi.</p> <p>Kirişci, yangının çıkış nedeninin ilk belirlemelere göre elektrik trafosundan kaynaklandığını, alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu açıkladı.</p>

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Datça'daki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı" açıklamasında bulundu. Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir" dedi.

Kirişci, yangının çıkış nedeninin ilk belirlemelere göre elektrik trafosundan kaynaklandığını, alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu açıkladı.

<p><strong>BAKAN KOCA: YANGINDAN 19 KİŞİ ETKİLENDİ</strong></p> <p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.</p> <p>Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.</p>

BAKAN KOCA: YANGINDAN 19 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.

<p><strong>EKİPLER YURTTAŞLARIN TAHLİYESİNE YARDIM ETTİ</strong></p> <p>Kontrol altına alınan yangının ardından havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürerken, Jandarma ve Komando ekipleri ise evlerinden tahliye edilen yurttaşlara yardım etti.</p>

EKİPLER YURTTAŞLARIN TAHLİYESİNE YARDIM ETTİ

Kontrol altına alınan yangının ardından havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürerken, Jandarma ve Komando ekipleri ise evlerinden tahliye edilen yurttaşlara yardım etti.

<p><strong>İşte o anlar...</strong></p>

İşte o anlar...

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Datça orman yangını Yangın

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