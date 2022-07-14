Datça'daki yangın kontrol altına alındı: Jandarma ve Komando ekipleri tahliyeye yardım etti
Evlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale edildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 yurttaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Datça'daki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı" açıklamasında bulundu. Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir" dedi.
Kirişci, yangının çıkış nedeninin ilk belirlemelere göre elektrik trafosundan kaynaklandığını, alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu açıkladı.
BAKAN KOCA: YANGINDAN 19 KİŞİ ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.
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