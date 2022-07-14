Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Datça'daki yangınla ilgili açıklama

14 Temmuz 2022 Perşembe, 03:43

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi.

Bakan Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.

Gerek hava gerek kara her türlü araç-gereç donanımla bu mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"An itibarıyla yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 kilometre saat gibi de rüzgar hızı var. Bunlar tabii ki rutubet yüksek gibi olsa da gün içerisinde ve belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler, yangınla ilgili tabi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar görmüştür. Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması."

2 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'ın da paylaştığı gibi 2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.

Bakan Kirişci, 10 uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinasıyla çalışma yapıldığının bilgisini verdi.

Sadece Bakanlığın müdahale ekibinde 1466 personel ve 130 gönüllünün söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldığını kaydeden Kirişci, keşif ve gözetleme için de 3 adet helikopterin olduğunu belirtti.

"GECE GÖREV YAPABİLEN HELİKOPTER DEVREDE"

Bir İHA'nın da aktif olarak devrede olduğunu belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Onlardan elde edilen görüntüler çerçevesinde kendi mevcut teknolojik altyapımız, yazılımlarımız ve donanımlarımızla birlikte karar verme süreçleri başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter ama bizim ifadelerimizde 'gece görev yapabilen helikopter' olarak tanımladığımız helikopterler şu anda devrededir. Basın mensupları olarak belki bunların sesini, çalışmalarını duyuyorsunuzdur. Tabii ki biz de açıkçası böyle vasfı olan ve su atan helikopterlerle ilgili Bakanlık olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını gözlemleme imkanımız olacak. Çünkü artık Bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve kullanılıyor olacak."

Yangının çıkış nedenine değinen Kirişci, "Marmaris yangınında aşırı alkollü olduğu ifade edilen bir kişi, iki farklı noktadan yangının fitilini ateşlemişti. Ama burada bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde gün içerisinde sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.