Datça'daki yangın kontrol altına alındı

“İLK DEFA GECE GÖREV YAPAN HELİKOPTER TEST EDİYORUZ”

Öte yandan 500-600 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Kirişçi, “Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter, ama bizim ifademiz ile gece görev yapabilen helikopterler şu anda devrededir. Biz de Bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını da gözlemleme, test etme imkanı bulacağız. Çünkü bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve bu şekilde kullanılıyor olacak” ifadelerini kullandı.