Datça Belediyesi ihtiyaç listesi paylaştı

Datça Belediyesi, ilçede süren orman yangını nedeniyle “sandviç, su, ayran, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, plastik çatal-kaşık” gibi ürünlerin yer aldığı bir ihtiyaç listesi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 00:02
Datça Belediyesi ihtiyaç listesi paylaştı
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Datça Belediyesi, ilçede öğlen saatlerinde başlayan ve hala devam eden orman yangını nedeniyle sosyal medya hesabında bir ihtiyaç listesi yayınladı.

Belediyenin paylaşımında şunlar kaydedildi:

  • Vatandaşlarımızın dikkatine; yangın ile ilgili ihtiyaçların toplanma noktası olarak belirlenmiş tek yer, liman girişindeki belediyemize ait sosyal tesislerdir.

  • Güncel ihtiyaç listesi; soğuk sandviç için ekmek ve kaşar, ayran, su, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, peynir, enerji içeceği, plastik çatal-kaşık.

Datça Belediyesi Datça muğla
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