Gümüşhane’de 18.22 hektarlık alanda planlanan maden için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen haftalarda Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın maden çalışmaları sürüyor. Eskişehir, Gümüşhane, Kayseri ve İzmir gibi illerde altın madeni işleten şirket, ocaklarını genişletiyor. Gümüşhanede siyanürlü Mastra Altın Madeni bulunan şirket, şimdi de Kelkit ilçesine göz dikti. Bezendi köyünde işletmek istediği altın madenine de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” iznini aldı. Bu onayla birlikte 18.22 hektar yani 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışmalar başlayacak. Şirketin seçtiği alan çevre düzeni planlarına göre orman alanı, “Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan”, mera ve çayırdan oluşuyor. Koza, aynı köydeki 20.87 hektarlık altın madeni Projesi için geçen aylarda izin almıştı. Şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre buradan çıkarılan cevher, aynı ildeki Mastra Altın Madeni’ndeki siyanürlü havuzda işlenecek.

HABİTAT TAŞINACAK

Hazırlanan raporda projenin riskleri ve alınacak önlemler de anlatıldı. Maden çalışmaları sırasında kullanılacak yolların açılması, habibatın bozulmasına neden olacak. Koza bu riske alınabilecek önlem olarak da habitatın taşınmasını örnek gösteriyor. Kesilecek ağaçların oluşturacağı riskler içerisinde birey kayıpları da dile getiriliyor. Bunun önüne geçmek için “Taşıma uygulaması, aktif yuvalar tespit edildiğinde o kesimlerdeki çalışmaların bir süre ertelenmesi” yapılacağı dile getiriliyor.

ÇED SÜRECİNDEN KAÇIYOR

Koza Altın, maden ruhsat sahası büyük olmasına karşın 25 hektar altında kalacak projelerle birlikte bakanlığa başvuruyor. Yaşam savunucuları ve avukatlar, 25 hektar altında kalan madenlerin “ÇED sürecinden kaçmak için” kurulduğunu dile getiriyor. Şirketler küçük onayı aldıktan sonra kapasite artışıyla birlikte hızlıca büyüyebiliyor. Bakanlığın sisteminde yer alan bilgiye göre Koza Altın Ocak 2022’den bu yana 64 proje için başvuruda bulundu. Şirketin 24 projesine “ÇED gerekli değildir” kararı verilirken, üç projeye de “ÇED olumlu” dendi. Bu yıl ise11 projeye onay verildi.