Hatay Valiliği kendi projesini iptal etti

Yayınlanma: 14.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından konut çalışmalarında kullanılmak üzere birçok noktada kalker ocağı işletilmeye başlandı. Özellikle Hatay’da etkili olan bu ocaklara yaşam savunucuları ve yurttaşlar karşı çıktı.

Hatay Valiliği’ne bağlı Hayat Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İskenderun’daki 18 hektarlık alanda kalker ocağı ve kırma eleme tesisi açmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hatay Orman Müdürlüğü alanın orman olduğuna dikkat çekerek projeye olumsuz görüş verdi.

Görüşte, “Alanın, orman sayılan iki ve üç kapalı verimli ormanları kapsadığı görülmüştür. Orman Kanunu’na göre madencilik faaliyetleri için meşcere tipi kapalılığı iki ve daha yukarı olan verimli orman alanlarına izin verilmediğinden dolayı ormanlar ve ormancılık çalışmaları açısından çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi verilmesinde idarelerince sakınca olduğu belirtilmektedir” dendi.

YÖNETMELİK VURGUSU

Ardından Hatay Valiliği’ne bağlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, projenin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, “ÇED Yönetmeliği’nin ‘mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır’ hükmü gereği proje tanıtım dosyası süreci sonlandırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.