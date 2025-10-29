Her yıl binlerce maden arama ruhsatı veriliyor: Dağ taş talan...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl bin 315 maden arama ruhsatı verildi. Bu yıl 2 bin 350 maden arama ruhsatı verilmesi planlanıyordu. Yıl sonunda gerçekleşmenin bin 800 maden arama ruhsatı olması bekleniyor. Gelecek yıl ise hedef bin 850 maden arama ruhsatı vermek. 2027 hedefi bin 900, 2028 hedefi de 2 bin maden arama ruhsatı.

İŞLETME RUHSATLARI

Verilere göre geçen yıl 585 maden işletme ruhsatı verildi. Bu yıl hedef 675’ti. Ancak gerçekleşmenin 500’de kalması bekleniyor. Gelecek yıl 680, 2027’de 685, 2028’de ise 690 maden işletme ruhsatı verilmesi hedefleniyor.

İHALE EDİLEN SAHALAR

Geçen yıl bin 307 maden sahasının ihalesi yapıldı. Bu yıl sonuna kadar da bin 500 sahanın ihalesi daha gerçekleşmiş olacak. Gelecek yıl da yine bin 500 sahanın ihalesinin daha yapılması hedefleniyor.

SEKTÖRÜN İHRACATI

Madencilik sektörünün ihracatı geçen yıl 6.1 milyar dolar oldu. Bu yıl sonu itibariyle de yine 6 milyar dolarlık ihracat bekleniyor. Gelecek yıl için hedef 6.5 milyar dolar. 2027’de 7 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

PETROL RUHSATLARI

Bir yılda verilen petrol arama ruhsatı sayısı geçen yıl 41’di. Bu yıl 15 petrol arama ruhsatı verilecek. Gelecek yıllar için ise hedef 18. Geçen yıl 3 petrol tesisi işletme ruhsatı verildi. Bu yıl da 3 petrol tesisi işletme ruhsatı verilecek. Gelecek yıllardaki hedef ise her yıl için birer tane petrol tesis işletme ruhsatı vermek.

LİNYİT AZALDI

Görünür linyit rezervleri azaldı. Geçen yıl 21 milyar ton görünür linyit rezervi vardı. Bu yıl 20.5 milyar tona düşmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise hedef 20.8 milyar ton. Yerli linyit üretim miktarı geçen yıl 83.4 milyon tondu. Bu yıl 107 milyon ton hedefleniyordu. Ancak gerçekleşmenin 84 milyon tonda kalması bekleniyor. Gelecek yıl için hedef 110 milyon ton.

TAŞKÖMÜRÜNDE DURUM

Geçen yıl 1.7 milyon ton taşkömürü üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl hedef 1.8 milyon tondu. Gerçekleşmenin 1.7 milyon tonda kalması bekleniyor. Gelecek yıl ve sonraki yıllardaki hedef ise 1.8 milyon ton.

3 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ

Yerli doğalgaz üretim miktarı geçen yıl 2.3 milyar metreküp oldu. Bu yıl 3 milyar metreküp üretim planlanıyor. Gelecek yılki hedef ise 4.9 milyar metreküp. 2028’de 6 milyar metreküpe çıkılması hedefleniyor.

PETROL ÜRETİMİ

Yerli ham petrol üretimi geçen yıl 38.1 milyon varildi. Bu yıl 45 milyon varile çıkarılması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise 46 milyon varil.