Hopa’yı doldurup TIR park edecekler: Karadeniz’de dolgu ısrarı sürüyor

Uzmanların uyarılarına karşın Karadeniz Sahil Yolu projesiyle kıyıları doldurulan şehirlerde projeler bitmiyor. Artvin Hopa da bu yapılaşmanın yapıldığı alanlar arasında yer alıyor. Gümrük ve Turizm İşletmeleri, Karadeniz Sahil Yolu’nun deniz kenarında kalan alanı doldurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde yer alan şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusuna göre 238 bin metrekarelik alan büyüklüğünde alan belirlendi. Şirket bu alanda yapacağı dolgu için 1 milyon 586 bin ton malzeme kullanılacak. 322 milyon 270 bin TL harcanacak proje kapsamında alan ise Artvin İl Özel İdaresi’ne tahsis edildi.

İki kurum arasında yapılan protokol kapsamında dolgu alan TIR parkı ve garaj amacıyla kullanılacak. Buna bağlı olarak teknik altyapı alanı ve gümrükleme alanı da teşkil edilecek. Deniz dolgusu projeleri, kıyı erozyonunu tetiklemesinin yanı sıra deniz içerisindeki doğal yapıyı bozması sebebiyle uzmanlar tarafından eleştiriliyor.

Uzmanlar, dolguyla beraber denizin kendi kendini yenileme mekanizmasının çöktüğünü aktarırken “kötü” örneklerin arasına da yağış ve fırtınanın yaşandığı kış aylarında sular altında kalan dolgu projesi Karadeniz Sahil Yolu bulunuyor