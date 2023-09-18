İğneada'ya üçüncü nükleer santral... Mahir Ulutaş: Türkiye'nin nükleere ihtiyacı yok
Kırklareli İğneada’da üçüncüsü planlanan nükleer enerji santralına ilişkin Çin’le yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini açıklandı. Pojeyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, “Bırakın ikinci veya üçüncüyü, enerji politikaları ve ekonomisi açısından Türkiye’nin ilk nükleer santral olan Akkuyu’ya dahi ihtiyacı yoktur” dedi.
Hissesinin yüzde 51’inin Rusya’ya ait olduğu Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santralı’nda yaşanan sorunlar İğneada’da yapılan yeni projenin de güvenirliğini sorgulattı.
‘ELEKTRİK UCUZLAMAZ’
Türkiye’nin ne arz güvenliği ne de kaynak açısından nükleer enerjiye mahkûm olduğunu söyleyen Ulutaş, bu projelerle elektriğin de ucuzlamayacağını belirterek “Akkuyu’da üretilen elektriğin yüzde 50’si, 15 yıl boyunca, 12.35 cent ortalama fiyatla alım garantili bir şekilde satın alınacak, diğer yarısı ise anlık piyasa fiyatlarıyla satılacaktır. Bizim yaptığımız kaba bir hesapla Rusya’ya 15 yılda yaklaşık 45 milyar dolar elektrik bedeli ödenecektir” diye konuştu.
Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan kazaları da hatırlatan Ulutaş, “yeni teknoloji ve prosedürler kaza riskini ortadan kaldırmamaktadır. Nükleer güç santralları düşünülenin aksine ileri teknoloji içeren yatırımlar değil, 1950’li yıllarının tekniklerine dayalı bir enerji üretim yöntemidir” ifadelerini kullandı.
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