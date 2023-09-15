3. nükleer santrali hangi ülke yapacak? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin üçüncü nükleer santrali için Çin ile yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındığını, önümüzdeki aylarda içerisinde anlaşmanın sonuçlandırılabileceğini bildirdi.
Dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Çinli bir şirketle uzun zamandır görüşüyoruz. Böylece boşlukları doldurabileceğiz ve nükleer enerji programı için Çin ile yakında bir anlaşmaya varabileceğiz” dedi.
Anlaşma sağlanırsa Çin, Türkiye’nin üçüncü nükleer enerji santralini inşa edecek.
Bloomberg’in aktardığına göre, Türkiye nükleeri geçen yıl 80 milyar doların biraz altında olan enerji ithalatının maliyetini düşürme çabalarının önemli bir ayağı olarak görüyor.
"AKKUYU SANTRALİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE TAM FALİYETE GEÇECEK"
Bayraktar, nihai hedefin nükleer enerjiden elektrik üretim kapasitesini 20 gigawatt’a, yani Akkuyu santralinin birkaç yıl içinde tam olarak faaliyete geçtiğinde üretebileceğinin yaklaşık dört katına çıkarmak olduğunu söylüyor.
Bakan, bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin SMR olarak bilinen küçük modüler reaktörlerden muhtemelen 5 GW’lık ek bir kapasiteye ihtiyaç duyacağını söyledi.
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