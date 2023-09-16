Akkuyu Nükleer'de yüzlerce işçi yemekten zehirlendi... Şirketten açıklama var

Yayınlanma: 16.09.2023 - 13:54

Güncelleme: 16.09.2023 - 13:55

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yedikleri yemekten zehirlendi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az bin 500 işçi yemekten zehirlendi. Alınan bilgilere göre 14 Eylül'de öğle saatlerinde verilen tavuk yemeği ardından zehirlenen işçilerden yaklaşık 250 kişinin Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

250 işçinin burada tedavi altına alındığı öğrenilirken, geri kalan işçilerin çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldığı bilgisi alındı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Akkuyu Nükleer A.Ş. konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şirketin İletişim Servisi'nce yapılan açıklamada, zehirlendikten sonra ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı işçi sayısı 925 olarak belirtildi, bu işçilerden 126'sının Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada "14 Eylül 2023 Perşembe günü, yüklenici firma çalışanları gıda zehirlenmesi belirtileriyle Akkuyu NGS'nin sağlık merkezlerine başvurmuştur. Akkuyu NGS sağlık hizmetleri tarafından 925 işçiye ilk tıbbi müdahalede bulunulmuş, 126 işçi ise Silifke Devlet Hastanesi’ne yönlendirilmiş ve işçilerden hiçbirinin durumunun ağır olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Tesisteki yemek hizmetlerinin Türk taşeron firmaları tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada "Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin iş güvenliği uzmanları ve sağlık çalışanları, gıda dağıtım noktaları ve gıda numunelerinin denetimini gerçekleştirmektedir. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür" ifadesine yer verildi.

Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasının Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında öncelik olduğu öne sürülen açıklamada "Akkuyu Nükleer A.Ş, projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymalarını talep etmektedir" denildi.