İkizdere'deki kıyım için tarih verildi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.10.2023 - 07:18

Bölgede 49 yıllığına proje yürütmek isteyen şirket, onaylanması durumunda “doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” içerisinde kalan alanda HES yapacak.

529 milyon 705 bin TL değerindeki projeyle birlikte HES Kabahor Deresi üzerine inşa edilecek. Projeye ilişkin 28 Kasım’da halkın katılımı toplantısı (HKT) düzenleyecek. Daha önce de haziran ayında yapılması planlanan HKT, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.

5’Lİ ÇETENİN GÖZDESİ

İkizdere’deki yöre halkı aynı zamanda, 5’li çete olarak adlandırılan şirketlere karşı da mücadele yürütüyor. İş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in dünyaca koruma altına alınan 200 vadiden biri olan Eskencidere Vadisi’nde yapımı süren taş ocağı projesi için bilirkişi heyetinin raporu beklenirken alanda çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, “Koruma altındaki vadide kesinlikle HES projesi hayata geçmeyecek. Burayı turizme kazandıracağız. Projenin karşında duracağım” dedi.