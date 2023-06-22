İkizdere’den sevindirici haber geldi: HES iptal edildi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 22.06.2023 - 15:19

Reis Holding’in Rize İkizdere’deki Dereköy bölgesinde yapmak istediği Hidroelektrik Santral Projesinin (HES) normal şartlarda dün yapılması gereken Halkın Katılımı Toplantısı (HKT), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi. Toplantısı yapılamayan projenin bakanlık tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Reis Holding’e bağlı Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ içerisinde kalan vadide 49 yıllığına HES projesi gerçekleştirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapmıştı. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı kararla birlikte 2010’da doğal SİT alanı ilan edilen bölgede projenin yapılmak istenmesine ise yaşam savunucusu ve kurumlardan itiraz geldi. Başvurunun ardından bakanlık bugün Halkın Katılımı Toplantısı (HTK) yapılmasına karar verdi. Ancak toplantı bir hafta öncesinde yine bakanlık tarafından iptal edildi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan İkizdere Dernekler Federasyonu 2’inci Başkanı İsmet Ekşioğlu, projenin ÇED başvurusunun da iptal edildiğini söyledi. Ekşioğlu, “Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü aradığımda, HKT yapılamadığından projenin durdurulduğu bilgisini verdiler. ÇED başvurusu olmayan bir proje yapılamaz. Proje bakanlık tarafından iptal edildi” dedi.

5'Lİ ÇETENİN DE GÖZDESİYDİ

İkizdere’deki yöre halkı aynı zamanda, 5’li çete olarak adlandırılan iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in taş ocağı projesine karşı mücadele ediyor. Öte yandan, daha önce de yine beşli çete olarak anılan Nihat Özdemir’in şirketi Limak Holding aynı bölgeye HES projesi gerçekleştirmek istemiş, ancak proje 2009’da açılan davalarla iptal ettirilmişti.