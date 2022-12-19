İklim Adalet Koalisyonu ve Ekoloji Birliği Uludağ Milli Parkı için buluştu: 'Giderayak talan etmek istiyorlar'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Grup, “Giderayak milli parkları talan etmene izin vermeyeceğiz” sloganıyla açıklama yaptı. Milli Park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yetkilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesine karşı düzenlenen basın açıklamasını, İstanbul’da örgüt adına Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Halime Şaman okudu.

‘ULUDAĞ BURSA’NIN SUYU, TEMİZ HAVASIDIR’

Açıklamada Uludağ’ın ekoloji için önemine değinen Şaman, “Uludağ Alanı ilan edilecek 2 bin hektarın tamamı Milli Parktır ve Doğal Sit Alanıdır. 1. Ve 2. Gelişim Bölgesinin de içinde yer aldığı 2 bin hektar olan bu alan endemik türlerin en yoğun yayılış gösterdiği açıklık alandır. 13 bin hektar genişlikteki Uludağ Milli Parkı sayıları gittikçe azalan Sakallı Akbaba ve Kaya Kartalının yuvasıdır. Bu yüzden Uludağ önemli kuş alanlarından biridir. Paçalı Baykuşun ilk görüntülendiği yer Uludağ’dır. Apollo kelebeğinin ender yaşadığı bölgelerdendir ve Uludağ’a özgü bir alttürü vardır. 32 lokal endemik bitki türünün yaşam alanı sadece Uludağ’dır. Lokal endemik türlerin dışında sadece Türkiyede yaşayan 148 endemik tür de Uludağ’da yayılış göstermektedir. Uludağ’da bugüne kadar 1308 bitki türü tespit edilmiştir. Uludağ’ın milli park ilan edilmesini sağlayan endemik bitki türleri ve soyu tükenme tehlikesi içerisinde olan birçok hayvan hala Uludağ’da yaşamakta ve üremektedir. Bu yüzden Uludağ Milli Parktır ve öyle kalmalıdır. Uludağ Bursa’nın suyu, temiz havasıdır” ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ PARKLAR KANUNU’NA AYKIRI’

Kanun tasarısının çekilmesi için gelecek hafta salı günü TBMM’yi ziyaret edeceklerini söyleyen Şaman, “Alan Başkanlığı düzenlemesiyle ileride milli park içerisinde yapılacak her tür yapılaşma, sit sınır ve derece değişikliklerine hukuki kılıf hazırlanmaya çalışılmaktadır. Alan Başkanlığı Kanun teklifi 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa aykırıdır” diye konuştu.

Ayrıca Bursa Fomara Meydanı’nda yasa teklifi ile Uludağ’ın parsel parsel talan edileceğini belirten Bursa Su Kolektifi, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu yasa teklifini protesto etti.

