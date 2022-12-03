Lale Karabıyık: Uludağ Alan Başkanlığı ile Uludağ’da talanın önü açılacaktır

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:00

AKP Bursa milletvekillerinin imzası bulunan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi', Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı' kurulmasını öngörüyor.

Teklife göre; Uludağ alanına kontrollü giriş ve alanın güvenliğini sağlamak esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklar ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek. Uludağ alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı'nın yetkisinde olacak.

"BİR KURULUN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ"

AKP'nin bu teklifine CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da yıllardır kurulacağı konuşulan ve çevre örgütleri tarafından eleştirilen Uludağ Alan Başkanlığı’na yönelik geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi endişe vericidir. Bursa’mızın önemli değerlerinden biri olan Uludağ’ın korunması gerekirken kurulması amaçlanan Uludağ Alan Başkanlığı ile Uludağ’da talanın önü açılacaktır.

Kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı ile Dünya’nın en kıymetli açık hava müzelerinden biri olan Kapadokya’da iş makineleri ile çalışmalar yapıldığına hepimiz şahidiz. Şehrimizde yaşayan ve şehrimizi ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakan Uludağ’ın yer altı ve yer üstü zenginliklerinin de Kapadokya örneğinde olduğu gibi tahrip edilmesi göze alınmaması gereken bir tehlikedir.

Şehrimizin oksijen kaynağı olan ve asıl korumamız, yaşatmamız gereken doğanın, Uludağ’ın, bir kurulun insafına bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Uludağ’ı ranta ve talana açmanın yolu olan Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Teklifi’ne karşı mücadele edeceğiz!”



