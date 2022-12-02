Uludağ'da tatil yapmak cep yakacak! Günlük 10 bin TL

02 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da, 10 Aralık’ta sezon açılışı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalarda ilk karın düşmesi ile birlikte beyaz gelinliğini giyen Uludağ’da oteller ve pistlerde son hazırlıklar yapılıyor. Telesijeylerin son kontrolleri tamamlanırken, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bu yılda Uludağ’a turist gelmesi bekleniyor. Otellerde bir gece konaklama bedelinin ortalama 4 bin lira olması beklenirken kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Bazı otellerde ise bu hizmetler fiyata dahil ediliyor.

Türkiye’de 400’den fazla üyesi ile kış turizmine hizmet veren Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, iki sezon olduğu gibi bu yılda Uludağ’a erken kar yağdığını belirterek, “Kar geçen hafta yağdı, insanlar beyazı görünce Uludağ ve diğer dağlarımıza günü birlikte de olsa akın etti. İnsanların yurtdışına çıkmalarının zorlaşması ile birlikte ülkemizde kalması bizim için avantaj olacak. Son zamanlarda insanlar Bulgaristan, Avusturya’ya gitmekteydi. Ama ülkemizde kalacaklar bu bizler için çok memnun edici” diye konuştu.

"BU YIL RAKAMLAR ELBETTE GEÇEN YIL GİBİ OLMAYACAK"



Bir ailenin 3-4 çocuğu ile tatile geldiği zaman konaklamanın bir külfet olduğunu sözlerine ekleyen Usta, “Kayak eğitmenliği, tesislerden çıkmak, otele verdikleri para da dahil olunca toplamda ciddi bir ödeme yapmış oluyorlar. Bunları total düşünmek lazım. Biz kayak öğretmenleri olarak toplantı yaparak rakamları şişirmeden daha makul fiyatlarla insanları mutlu etmek gibi derdimiz var. Burada şunu da belirtmek istiyorum ki, Avrupalılar’dan çok hızlı eğitim veriyoruz. 2 saatte kayak öğretiyoruz ki tatilciye kayağı sevdirip tekrar gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl rakamlar elbette geçen yıl gibi olmayacak. Biraz daha rakamlar yükselecek. Otellerde oda fiyatları geceliği ortalama 4 bin civarında olması bekleniyor. Ama bunun içinde skipass, kayak hizmetleri dahil değil. Odada kalan kişi sayısına göre fiyatlar da değişebiliyor. 2 kişilik odalarda fiyatlar 4-5 bin civarında olması bekleniyor. Kişi başına bakarsak, otelde kalması, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflarla 10 bin lirayı yakalayacaktır. Bunu söylemek zorundayız. Ama bu sonuçta kanun değil. Bunun komisyonla konuşup orta yollar elbette bulunabilir. Her şeyi 4 ay içine sıkıştırıp, ‘Giderler fazla, bizde buradan hemen bu payı alalım’ olmamalı” şeklinde konuştu.







