İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların 3 derece artması küresel ekonomiyi vuracak
Deloitte’un yeni analizine göre Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen ortalama sıcaklık kriterlerine uyulursa küresel ekonomi 43 trilyon dolar daha fazla büyüyecek.
Deloitte’un, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkede ekonomiye yön veren şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ile yaptığı “Sürdürülebilir Hareketler Endeksi Araştırması”ndaki verilerin analizi iklim değişikliğiyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.
Araştırmaya katılan üst yöneticilerin yüzde 49’u son 6 ayda kuraklık, orman yangınları, aşırı sıcak ya da şiddetli fırtına gibi iklim kaynaklı olaylarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Yine bu yöneticilerin yüzde 89’u iklim konusunda acil önlem alınması gerektiğini düşünürken yüzde 79’u da iklim krizi konusunda kritik noktaya gelindiğine inandıklarını belirtti.
HAREKETE GEÇMELİYİZ
“Dönüm Noktası” başlıklı analiz raporunda ise yaklaşan tehlikenin boyutlarına iki farklı sıcaklık senaryosu üzerinden dikkat çekildi. Buna göre, 2070 yılına kadar dünyadaki ortalama hava sıcaklıkları 3 derece arttığında, küresel ekonomi 178 trilyon dolarlık zararla karşı karşıya kalacak. Bu tutar, iş dünyasındaki birçok şirketin kapanması ve yatırımların durması, insanların evlerini ve işlerini kaybetmeleri, yeterli gıdaya ve sağlık hizmetlerine ulaşılamaması anlamına geliyor. İkinci senaryoda ise dünyadaki ortalama hava sıcaklıklarının Paris İklim Anlaşması’nda belirtilen kriterlere uyacağı öngörülüyor. Buna göre ısınma 1.5 derece ya da daha azla sınırlanır ve yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilirse 2070’e kadar dünya ekonomisinin 43 trilyon dolar daha fazla büyüyeceği tahmin ediliyor. Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Murat Günaydın, “Dünya bir an önce harekete geçmeli, herkes üzerine düşeni eksiksiz yapmalı” dedi.
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