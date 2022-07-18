Guterres’ten iklim değişikliği açıklaması: 'Toplu eylem veya toplu intihar'
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu’na video mesajla hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğine karşı aksiyon alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bizim elimizde, toplu eylem veya toplu intihar” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu’na video mesajla hitap etti.
Antonio Guterres, insanlığın yarısının sel, kuraklık, fırtınalar ve orman yangınları nedeniyle ‘tehlike bölgesinde’ olduğunun altını çizdi.
“Hiçbir milletin bunlara karşı bağışıklğı yok. Yine de fosil yakıt bağımlılığımızı beslemeye devam ediyoruz. Beni en çok rahatsız eden şey, bu küresel krizle yüzleşirken çok taraflı bir topluluk olarak birlikte çalışamıyor olmamız" diyen Guterres, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslar, ortak geleceğimiz için sorumluluk almak yerine suçlama oyununu oynamaya devam ediyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Bu, belirleyici iklim eyleminin 10 yılı olmalı. Bu güven, çok taraflılık ve işbirliği anlamına geliyor. Bir seçeneğimiz var. Toplu eylem veya toplu intihar. Bu bizim elimizde.”
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