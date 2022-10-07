İstanbul'da deprem toplanma alanında yapılaşma: İki milyarlık ‘emlak’ rantı
Emlak Konut’un İstanbul Valiliği’ne sunduğu “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” dosyasının ayrıntıları paylaşıldı. İstanbul’daki Göktürk Mahallesi'nde yapılaşmaya açılan alan deprem toplanma bölgesi olarak kullanılıyordu.
Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içirdeki Kemer Country’nin golf sahalarına, Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL’ye yapılacak.
Emlak Konut’un İstanbul Valiliği’ne sunduğu “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” dosyasının ayrıntıları paylaşıldı. Alana, 91 adet villa, 33 adet konut bloku olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapılacak. Toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip projede, kat yüksekliği en az üç, en yüksek ise sekiz olacak. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşayacağı düşünülüyor. En erken 2025’te iskân aşamasına geçilmesi öngörülen projenin toplam bedeli ise 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL.
İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içindeki Kemer Country’nin golf sahaları, Demirören Grubu’nun kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası’na geçmişti. 1980’den bu yana açık yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kullanılan yeri yurttaşlar kaybetmek istemiyor.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...