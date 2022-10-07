İstanbul'da deprem toplanma alanında yapılaşma: İki milyarlık ‘emlak’ rantı

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içirdeki Kemer Country’nin golf sahalarına, Emlak Konut GYO’nun 224 bin metrekarelik alana inşa edeceği proje 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL’ye yapılacak.

Emlak Konut’un İstanbul Valiliği’ne sunduğu “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” dosyasının ayrıntıları paylaşıldı. Alana, 91 adet villa, 33 adet konut bloku olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapılacak. Toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip projede, kat yüksekliği en az üç, en yüksek ise sekiz olacak. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşayacağı düşünülüyor. En erken 2025’te iskân aşamasına geçilmesi öngörülen projenin toplam bedeli ise 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL.

İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’nin Kemerköy Sitesi içindeki Kemer Country’nin golf sahaları, Demirören Grubu’nun kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası’na geçmişti. 1980’den bu yana açık yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kullanılan yeri yurttaşlar kaybetmek istemiyor.