Bursa'da baraj gölüne giren genç boğuldu
Bursa'da, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı kıyısında suya giren ve gözden kaybolan Aziz Bureyik (22), dalgıç polislerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 15 metre açıkta ölü bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı’nda, saat 19.30 sıralarında; arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Aziz Bureyik, bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya girdi.
Bureyik’in çırpındığını gören arkadaşları suya atlarken, çevredekiler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bureyik gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, NAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla yaklaşık 15 metre açıkta ve 4 metre derinlikte Bureyik’in cansız bedenine ulaşıldı. Aziz Bureyik’in sudan çıkarılan cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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