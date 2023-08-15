İstanbul’a su sağlayan barajların 6’sında doluluk oranı yüzde 20'nin altında!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:56

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:56

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ağustos'ta yüzde 34,81 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 33.58'e kadar geriledi. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21.42, Terkos'ta yüzde 19.78, Sazlıdere'de yüzde 17.4, Alibey'de yüzde 16.06, Büyükçekmece'de yüzde 13.52, Ömerli'de yüzde 67.27, Darlık'ta yüzde 48.74, Elmalı'da yüzde 23.64, Pabuçdere'de yüzde 4.55 ve Kazandere'de yüzde 8.62 olarak ölçüldü.

Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında su seviyesi yüzde 20'nin altına indi. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 291 milyon 66 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 504 milyon metreküp su alındı.

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 73,57, 2016'da yüzde 56,85, 2017'de yüzde 66,35, 2018'de yüzde 67,96, 2019'da yüzde 63,26, 2020'de yüzde 52,3, 2021'de yüzde 62,63, 2022'de yüzde 61,87 iken bugünkü oran yüzde 33,58 olarak ölçüldü.

Alibey Barajı'nda geçen yıl 8 Ağustos'ta yüzde 16,57 olan doluluk oranı, bugün yüzde 16,06'ya düştü. Bu oran, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Büyükçekmece Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 69,59 olarak ölçülen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 13,52'ye düştü. Söz konusu oran da 15 Ağustos baz alındığında son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 64,16 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 48,74 oldu.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 54,74 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 23,64'e düştü.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 31,9 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,42 olarak kaydedildi.

Kazandere Barajı'nda ise 15 Ağustos 2022'de yüzde 68,89 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün 8,62'ye kadar düştü.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 67,27 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 65,4 olarak kayıtlara geçmişti.

EN DÜŞÜK SU SEVİYESİ PABUÇDERE’DE

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu. Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 57,98 iken bugün yüzde 4,55 olarak kayıtlara geçti. Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 54,05 olan doluluk, bugün itibariyle 17,4 oldu. Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19,78 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 59,06 olarak kayıtlara geçmişti.

“SU KULLANIMI ÇOK FAZLA, BARAJLARDAKİ SU AZ”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğun azaldığını, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Geçen yıl aynı dönemde barajlarda doluluğun yüzde 62, bu yıl ise yüzde 33'lere kadar düştüğünü belirten Toros, "İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi bugünün tarihine göre son 9 yılın en düşüğünde. Barajlarda 300 milyon metreküpün altında su kaldı. İstanbul'da su kullanımı çok fazla, barajlardaki su az. Barajdaki su seviyesi düştükçe kullanma maliyeti artıyor" dedi.

NE YAPILMALI?

Barajlardaki su miktarının kritik seviyede olduğunu vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2022 son derece kurak geçti. 2023 yılının mart nisan, mayıs ayı yağışlı, sonraki aylar ise son derece kurak geçti ve geçmeye devam ediyor. Ağustos ve eylülde yağışların az olmasını bekliyoruz. Bunun için elimizde var olan suyu son derece iyi değerlendirmek gerekiyor. İstanbul 1990'lı yıllarda susuzluğu yaşamış, susuzluğun ne olduğunu bilen bir şehir. 1990'lı yıllardaki gibi susuzluğu yaşamamak için şimdiden kendi çapımızda çözüm üretmeliyiz. Su tasarrufu bu dönemde son derece önemli. Tedbir olarak belki su kullanımda kademeli ücretlendirme olabilir. Kademeli ücretlendirme ile su tüketimi azaltılabilir."