İstanbul'un Kuzey Ormanları tehdit altında!
Türkiye, iklim değişikliğinin yarattığı sorunları azaltmak için ortaya konan Paris İklim Anlaşması’na taraf olsa da sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmemekte ısrar ediyor. Çoğaltılması gereken orman sayısı gün geçtikçe azalıyor. Özellikle Kuzey Ormanları mega rant projelerinin tehdidi altında. Milyonlarca ağacı katleden hayvan ve doğa düşmanı projelere yaşam savunucuları da tepkili.
Cumhuriyet, İstanbul’un nefesi Kuzey Ormanları’nda yapılan rant projelerini derledi.
MEGA PROJELER TAHRİP EDİYOR
İstanbul’un Kuzey Ormanlarına en büyük zararı veren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmesini üstlenen İCA, geçen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projesiyle birlikte Sarıyer-Kilyos tüneli yapımına başlamıştı. Bölgede ısrarla mega projeler gerçekleştirilerek ormanların tahrip edilmesine yaşam savunucuları tepkili.
MİLYONLARCA AĞAÇ YOK EDİLDİ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında Kuzey Ormanlarının önemli bir bölümü tahrip edildi. Projelerle birlikte bağlantı yollarıyla orman bütünlüğü parçalandı. Sadece İstanbul Havalimanı’na bağlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolları kapsamında 3.7 milyon ağaç yok edildi. Bu da yaklaşık 1850 hektarlık alana denk geliyor.
‘DOĞA DOSTU’ HAVALİMANI
Dünyanın en büyüklerinden olarak tanıtılan İstanbul Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle birlikte 2013’te ihale edildi. Kuzey Ormanları’na inşa edilen proje yüzde 80 orman, yüzde 10 göl ve gölet kalan kısmı ise mera ve tarım arazilerine yapıldı. Proje 61 milyon metrekarelik orman alanını yok etti. Alan aynı zamanda Terkos Baraj Gölü’nün su toplama havzası ve kuş göçü rotasında yer almakta.
KAÇAK SANTRAL DURDURULDU
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmesini üstlenen İCA’nın geçen günlerde Sarıyer’de kaçak beton santralı inşa ettiği gündeme geldi. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya yetkili belediye olan Sarıyer Belediyesi’ne herhangi bir başvuru yapmadı. Bölgedeki yurttaşların tepkisi üzerine inşaat durduruldu.
ÇILGIN ‘YAPILAŞMA’: KANAL İSTANBUL
AKP’nin 2011’de seçim vaadi olarak “çılgın proje” şeklinde duyurduğu Kanal İstanbul’la birlikte İstanbul’un kuzeyi yapılaşmaya açılacak. Eğer proje gerçekleştirilirse bu kapsamda 500 bin nüfuslu iki yeni şehir kurulması hedefleniyor. Proje aynı şekilde ekosisteme de büyük zararlar verecektir.
Kuzey Ormanları Savunması’nın hazırladığı rapora göre projenin zararlarının bir kısmı şu şekilde anlatıldı:
- Kuzey Ormanları ekosistem bütünlüğü bozulacak, biyoçeşitliliği olumsuz etkilenecek, önemli canlı türleri yok olacak.
- Kanal projesinin inşaatıyla, 23 milyon metrekare orman alanı, 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı yok edilecek.
- Terkos Gölü’ne tuzlu su karışacak, dolayısıyla Terkos gölü su kaynağı olma özelliğini kaybedecek
- İstanbul’un son su kaynakları, Trakya’nın Marmara bölgesinin önemli değerli sulak arazileri ve orman habitatı yok olacak ve bütünlüğünü kaybedecek.
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