İstanbul'un Kuzey Ormanları tehdit altında!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 04:27

Cumhuriyet, İstanbul’un nefesi Kuzey Ormanları’nda yapılan rant projelerini derledi.

MEGA PROJELER TAHRİP EDİYOR



İstanbul’un Kuzey Ormanlarına en büyük zararı veren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmesini üstlenen İCA, geçen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projesiyle birlikte Sarıyer-Kilyos tüneli yapımına başlamıştı. Bölgede ısrarla mega projeler gerçekleştirilerek ormanların tahrip edilmesine yaşam savunucuları tepkili.

MİLYONLARCA AĞAÇ YOK EDİLDİ



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında Kuzey Ormanlarının önemli bir bölümü tahrip edildi. Projelerle birlikte bağlantı yollarıyla orman bütünlüğü parçalandı. Sadece İstanbul Havalimanı’na bağlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolları kapsamında 3.7 milyon ağaç yok edildi. Bu da yaklaşık 1850 hektarlık alana denk geliyor.

‘DOĞA DOSTU’ HAVALİMANI



Dünyanın en büyüklerinden olarak tanıtılan İstanbul Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle birlikte 2013’te ihale edildi. Kuzey Ormanları’na inşa edilen proje yüzde 80 orman, yüzde 10 göl ve gölet kalan kısmı ise mera ve tarım arazilerine yapıldı. Proje 61 milyon metrekarelik orman alanını yok etti. Alan aynı zamanda Terkos Baraj Gölü’nün su toplama havzası ve kuş göçü rotasında yer almakta.

KAÇAK SANTRAL DURDURULDU



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmesini üstlenen İCA’nın geçen günlerde Sarıyer’de kaçak beton santralı inşa ettiği gündeme geldi. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya yetkili belediye olan Sarıyer Belediyesi’ne herhangi bir başvuru yapmadı. Bölgedeki yurttaşların tepkisi üzerine inşaat durduruldu.

ÇILGIN ‘YAPILAŞMA’: KANAL İSTANBUL



AKP’nin 2011’de seçim vaadi olarak “çılgın proje” şeklinde duyurduğu Kanal İstanbul’la birlikte İstanbul’un kuzeyi yapılaşmaya açılacak. Eğer proje gerçekleştirilirse bu kapsamda 500 bin nüfuslu iki yeni şehir kurulması hedefleniyor. Proje aynı şekilde ekosisteme de büyük zararlar verecektir.

Kuzey Ormanları Savunması’nın hazırladığı rapora göre projenin zararlarının bir kısmı şu şekilde anlatıldı: