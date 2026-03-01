İzmir’in ormanları bakanlık kararıyla yapılaşmaya açıldı

İzmir’de Çeşme Projesi’ni hayata geçiremeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgeyi parça parça yapılaşmaya açıyor. Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2026 tarihinde Urla Belediye Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda Çeşme’nin Alaçatı mahallesinde 244 bin 399 metrekare, Urla’nın Zeytineli ve Karaköy mahallelerinde de 20 milyon 294 bin 626 metrekare olmak üzere toplam 20 milyon 539 bin metrekareyi 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “turizm amaçlı” olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

Yazıda ayrıca, orman sayılan alanlarda yapılaşmaya esas inşaat hakkının emsal 0.30’u geçemeyeceği ifade edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, belediyelerden yapılacak tesislerin düzenli denetlenerek sonuçlarının bildirilmesini talep etti.