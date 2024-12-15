İzmir Körfezi hayata döndü
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Körfezi’ndeki kötü koku ve balık ölümleri ardından başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Meles Deltası kıyısında çekilen görüntülerde pelikanlar yüzmeye başladı.
Türkiye gündeminden düşmeyen İzmir Körfezi’ndeki kötü koku ve balık ölümleriyle ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik çalışmaları devam ediyor.
Yapılan çalışmalar ilk sonuçları gözle görüldü. Körfezde 14 Aralık Cumartesi günü saat 11.30’da Bayraklı Meles Deltası’nın kıyısında çekilen görüntülerde deniz suyunun temizliği dikkat çekerken, pelikanlar ve martıların yüzdüğü görüldü.
Etiketler: #İzmir Körfezi #İzmir Büyükşehir Belediyesi #İzmir
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