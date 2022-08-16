İzmir'de çevreciler, asbestli gemi için nöbet eylemi başlattı

16 Ağustos 2022 Salı, 21:57

ALÇEP üyeleri, bugün akşam saatlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek, Türkiye'ye doğru yola çıkan Brezilya donanmasına ait Sao Paulo gemisine karşı nöbet eylemi başlattıklarını açıkladı. "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" ve "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir" pankartı açan çevreciler, "Zehirli gemi istemiyoruz" sloganı attı.

ALÇEP Sözcüsü Zeki Küçükakyüz, Sao Paulo'nun 4 Ağustos günü Brezilya’dan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirterek şunları söyledi:

Yola çıkışından bir gün sonra Brezilya mahkemeleri, geminin limandan çıkışına yasak getirdi. Bu haber, kamuoyunda geminin gelmeyeceği yönünde yanlış bir algıya sebep oldu. Oysa gemi, SÖK Denizcilik refakatinde, mahkeme kararını yok sayarak İzmir’e doğru geliyor.

Firma, aynı zamanda bu gemi ile ilgili transit ülkelere bildirim ve izin sürecini de işletmeden, tamamen hukuksuz, kanunsuz bir şekilde, tüm uyarılarımıza rağmen, Türkiye’de tehlikeli atık ithalinin yasak olduğunu bile bile, ısrarla bizleri zehirlemek için yoluna devam ediyor.

Buradan soruyoruz; bu firma, mahkeme kararını tanımayacak, uluslararası sözleşmeleri hiçe sayacak gücü nereden alıyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm bu sürece rağmen, ulusal ve uluslararası uyarılara rağmen bu geminin yoluna devam etmesine neden hâlâ izin veriyor?

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Geminin halk sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Küçükakyüz, şöyle konuştu:

Bu gemi zehir taşıyor. Bu gemi tehlikeli atık ve bunun aksini söyleyecek hiçbir bilimsel veri yok elimizde. ‘Siz sökün, mahkeme kararı sonradan gelir’ zihniyetine kentimizi teslim etmeyeceğiz. Biliyoruz ki gemi, buraya geldikten sonra bir oldubitti ile sökülmek istenecek.

Ne sonradan çıkacak mahkeme kararları ne de kamuoyundan kaçırılacak olan bilgiler, zehir tüm kente yayıldıktan sonra bir anlam ifade edecek. Bu sebeple gemi söküm tesislerinin yarattığı çevre kirliliği ile işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının yetkili kurumlar, yanı sıra üniversite ve meslek odalarının kuracağı bir kurumun denetimine açılmasını istiyoruz.

Biz, Aliağa ve İzmir halkı olarak buna boyun eğmeyeceğiz. Bizler, inatla bu gemiyi ülkemiz karasularına sokmayacağız ve sökümüne izin vermeyeceğiz. Sermaye değil halk kazanacak; çevre mücadelemiz, yaşam mücadelemiz kazanacak. Biz, haklılığımızı meşru mücadelemizden alıyoruz. Bir avuç sermayedarın kâr hırsına boyun eğmeyeceğiz.

"BU GEMİYİ SÖKMEYİN"