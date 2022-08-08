Soyer’den ‘Sao Paulo’ için EGEÇEP'in başlattığı imza kampanyasına çağrı
Brezilya donanmasına ait ve içerisinde 600 ton asbest bulunduğu iddia edilen ve tartışmalara neden olan Nae Sao Paulo uçak gemisi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geminin durdurulması için bir çağrı daha yaptı.
Brezilya yüksek mahkemesinin geminin Türkiye’ye çıkışının iptal ettiğine dair karar verdiği iddiası sonrası Sao Paulo yetkililerine seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
‘DURDURULSUN’ İDDİASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın asbestli geminin İzmir Aliağa’da söküm yapılması için izin vermesi ardından STK,ler, çevreciler ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ortak açıklama yaparak geminin Türkiye’ye gönderilmesini izninin geri çekilmesini istemişti. Bakanlık ise gemide 600 ton değil 9 ton asbest bulunduğu ifade ederek geminin geleceğini açıklamıştı. Gemi 4 Ağustos tarihinde Brezilya'dan İzmir’e doğru yola çıktı. Geminin Türkiye’ye harekete devam ederken Brezilya’da yüksek mahkemesinin asbestli savaş gemisi São Paulo’nun Guanabara Körfezi’ne geri dönmesi için “ihtiyati tedbir” kararı aldığı iddia edildi. Ancak, gemi durdurulmadı.
İMZA KAMPANYASI
Zehir gemisinin Aliağa’ya gelmemesi için Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) tarafından change.org'da ‘O gemiyi durdurun’ başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kısa sürede binlerce kişi imza attı.EGEÇEP’in başlattığı kampanyaya bir destekte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi. Kampanyanın linkini paylaşan Soyer, “ Brezilya Yüksek Mahkemesi söküm için Aliağa'ya doğru yola çıkan asbestli gemiye "Dur" dedi. Kararı henüz yerine getirmeyen Sao Paulo'nun verilen ihtiyati tedbir kararına uymasını ve Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz. Gerekli denetimleri yapılmayan, hukuk tanımayan, içerisinde tonlarca asbest barındıran bu gemiyi İzmir sularına sokmamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.
Asbestli gemiye dur demek için:https://t.co/J9FdGjcPDH— Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 8, 2022
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