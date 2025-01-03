İzmir’de tartışmalı projelere ÇED onayı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:28

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:28

İzmir’in Karaburun ilçesinde, Grc Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Emres Rüzgâr Enerji Santralı’nın kapasite artışı projesine ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) olumlu kararı verildi. Mordoğan Mahallesi Çatalkaya Mevkisi’nde yapılacak tartışmalı projede, rüzgâr türbini sayısı üçten dörde çıkarılacak.

Güzelbahçe ilçesinde, İZAY Taahhüt İnşaat Limited Şirketi tarafından yapılacak jeotermal sondaj faaliyetlerine de onay verildi. Yaka Mahallesi sınırlarında, 2030 ada 75 parselde yapılacak sondaj için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED gerekli değildir” kararı aldı. Sekiz sondaj için izin talep eden şirketin başvurusu sonrası kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda tek sondaj noktasına indirildi. İZAY Taahhüt İnşaat Limited Şirketi Yaka Mahallesi sınırlarındaki 2030 ada 75 parsel üzerinde jeotermal kaynak arayacak.

‘KORUNACAK ALAN’

Proje alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre tarım arazisi, İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’na göre ise bir kısmı “doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanlar” ve bir kısmı da “orman alanı” olarak tescilli. Ayrıca sondaj alanı, Çamlı Baraj havzasına komşu.