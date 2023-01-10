İzmir'deki 126 yıllık tarihi Karşıyaka Tren İstasyonu'na plastik tabela asıldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Daha önce yaşanan restorasyon kriziyle gündeme gelen ve yurttaşların mücadelesi sonucunda ticarete açılması engellenen Karşıyaka Tren İstasyonu binasının bu kez de tescilli tabelası indirilerek yerine plastik tabela asıldı. 126 yıllık tabelanın indirilmesi sonrası yurttaşlar, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu, alanın tarihi değere sahip bir kamu malı olduğuna, kaybolan istasyon tabelasının tescilli olduğuna vurgu yaptı. Karaçorlu, “Daha önce tahribata uğrayan alanda aynı uygulamalar devam ediyor. Kamu kaynaklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen istasyonda daha sonra restorasyona aykırı uygulamalar görülmesi üzerine ve yaptığımız uyarılar neticesinde ilgili eğlence işletmesinin ruhsatını iptal edilmişti. Restorasyona aykırı uygulamalar söktürüldü ve Karşıyaka tarihi tren istasyonu eski görünümüne dönmüştü. Şimdi de tarihi istasyon tabelası sökülerek yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi tabelası asıldı. Yanlışın bir an önce düzeltilmesi için yaptığımız temaslara karşın bir netice alamadık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sorumluluk hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.