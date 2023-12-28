İznik Gölü yakınına kâğıt fabrikası izni
Varaka Kâğıt Sanayi tarafından Bursa’nın Orhangazi Örnekköy Mahallesi’ndeki 252 bin 572 metrekarelik alanda yapılmak istenen kâğıt fabrikası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi.
Yılda 56 bin ton oluklu mukavva ve 40 bin ton da karton kutu üretiminin yapılacağı fabrikanın yapılacağı alan hem “İznik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı” hem de korunması gereken “Kontrollü Kullanım Bölgesi” olarak kayıtlı. Projenin ÇED raporunda alanın İznik Gölü’ne 630 metre mesafede olduğu belirtiliyor. Ancak bölgeye giden yaşam savunucuları alanın göle 300-350 metre uzaklıkta olduğunu dile getirdi. Öte yandan proje sahasına yakın bölgelerde de kanunlarla koruma altında olan zeytinlikler yer alıyor.
DAVAYA HAZIRLANIYORLAR
Bursa Su Kolektifi tarafından yapılan açıklamada, “İznik Gölü’nün seviyesi küresel iklim değişikliğine de bağlı olarak azalmış durumda. Bu ovadaki fabrikalar suyunu İznik Gölü’nden çekiyor. Gölün kapasitesi artık doldu. Kâğıt fabrikasının da suyu nereden alacağına dair ÇED raporunda bir açıklama yok. Verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı dava dilekçemizi hazırlamaya başladık” dendi. Ayrıca alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğu da söylendi.
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