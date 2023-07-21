İznik Gölü'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:53

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:56

Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Nurullah Adak, arkadaşlarının organizasyonu ile İznik Gölü’ne serinlemeye gitti.

36 gencin bulunduğu etkinlikte göle giren genç, bir anda suda kayboldu. Eğitmeni, genci kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adak'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.