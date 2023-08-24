İznik Gölü'nü turkuaza boyadı! Alg patlaması nedir?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:03

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:03

Bursa'nın en büyük tatlı su kaynaklarından biri olup, çevresinde çok sayıda tarım arazisi bulunan İznik Gölü'nde, 'siyanobakteri artışı' adı verilen alg patlaması meydana geldi.

Sıcaklığa bağlı su seviyesinin azalması, tarım arazilerindeki kontrolsüz gübre kullanımı ve atıklara bağlı fosfor ve azot oranının artması sonucu göl dibindeki alg tabakası, su yüzeyine çıktı.

ALG PATLAMASI NEDİR?

Göllerde siyanobakteri artışı, sucul ekosistemlerde sıkça görülen bir fenomendir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Siyanobakteriler, mavi-yeşil algler olarak da bilinir ve sularda doğal olarak bulunan mikroskobik organizmalardır. Ancak aşırı çoğalma durumunda, "siyanobakteri çiçeklenmesi" veya "mavi-yeşil alg çiçeklenmesi" adı verilen durumlar meydana gelir

ALG PATLAMASI NEDEN OLUR?

Alg patlamasının çeşitli nedenleri olabilir:

Yüksek Besin Madde Seviyeleri: Göllerdeki aşırı besin maddesi (örneğin, azot ve fosfor) seviyeleri, siyanobakteri çoğalmasını teşvik edebilir. Bu besin maddeleri, siyanobakterilerin hızlı büyümesi için gereklidir. Tarım atıkları, sanayi atıkları veya evsel atık suların göllere sızması, besin maddesi seviyelerini yükseltebilir.

Su Sıcaklığı: Sıcak hava koşulları, suyun sıcaklığını artırarak siyanobakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Sıcak su, siyanobakterilerin üreme hızını artırabilir.

Durgun Su Durumu: Göllerde suyun durgun olması, siyanobakteri çoğalmasını teşvik edebilir. Hareketsiz su, besin maddelerinin göl yüzeyine yoğunlaşmasına neden olabilir.

Fotosentez Yeteneği: Siyanobakteriler fotosentez yapabilen organizmalardır. Yeterli güneş ışığı ve karbondioksit bulunması, siyanobakterilerin hızlı büyümesine neden olabilir.

Yabancı Tür İntroduksiyonu: Bazı durumlarda, göle yabancı türlerin (örneğin, balık türleri) taşınması, ekosistemi dengesizleştirebilir ve siyanobakteri çoğalmasını artırabilir.

Kirlilik ve Çevresel Etkiler: Kirlilik kaynakları, göl suyunun kalitesini bozabilir ve siyanobakteri çoğalmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca kentsel gelişim, arazi kullanımı değişiklikleri ve çevresel değişiklikler de siyanobakteri artışına neden olabilir...

ALG PATLAMASININ ZARARLARI NELERDİR?

Siyanobakteri çiçeklenmeleri, göl ekosistemine olumsuz etkileri olan toksinler üretebilir. Bu toksinler, sucul yaşamı ve insan sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle, sucul ekosistemlerin yönetimi, besin maddesi kontrolü ve çevresel koruma önlemleri alınması, siyanobakteri çoğalmasının kontrol altında tutulması için önemlidir.



