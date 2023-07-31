İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısının bu yıl 700'e ulaştığı tespit edildi.
Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu sahilinde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alarak sahili gözetim altında tutmaya devam ediyor.
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağaların sahilde yuvalamaya devam ettiğini söyledi.
İztuzu'nda bereketli bir yuvalama sezonu geçtiğini belirten Kaska, "Ekiplerimiz tarafından 700. yuva tespit edildi. Sahilde geçmiş yıllarda tespit edilen en çok yuva sayısı 757 idi. Kaplumbağaların yuvalaması yaklaşık 2 hafta daha sürecek. Sahilde rekor sayı olan 757’ye yaklaşacağımızı belki de geçeceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.
Kaska, koruma çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- İBB adayını açıkladı
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı