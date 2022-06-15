Söğütlüçeşme’ye yeni projede ayrıntılar belli oldu: Şirket değişmedi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 08:15

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme’deki arazisine yapacağı AVM Gar projesinde değişikliğe gitti. AVM görünümlü gar binasından vazgeçen TCDD’nin yeni projeyi de eski projeyi (AVM Gar projesini) inşa edecek şirkete yaptıracağı açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 2020 yılında TCDD’nin Söğütlüçeşme’deki arazisine 7 blok ve 76 dükkân ile ofisten oluşan bir AVM Gar projesi yapacağı açıklandı. Projenin 193 milyon 794 bin TL’ye mâl olacağı belirtildi. TCDD, AVM gar projesi için Fıratcan İnşaat ile anlaşmıştı. Şimdi de tepkilerin ve imar planlarının iptal edilmesinin ardından AVM Gar projesinden vazgeçildi.

TCDD hazırladığı yeni proje için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 1 Haziran’da çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. 40 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacağı ifade edilen yeni projenin maliyetinin 253 milyon 716 bin TL’ye yükseldiği belirtildi.

ANLAŞTIĞI ŞİRKET ORTAYA ÇIKTI

TCDD’nin yeni Söğütlüçeşme projesi için de yine Fıratcan İnşaat ile anlaşıldı. Şirketin yönetim kurulunda yine Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Özçelik’in oğlu Sefa Özçelik yer alıyor. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Sefa Özçelik şirketin yüzde 49’luk hissesine sahip. Şirketin yüzde 51’lik hissesi ise Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ait. Şikretin TCDD’ye ne kadar kira ödeyeceği ise açıklanmadı. Öte yandan Baba Özçelik Devlet Denetleme Kurulu üyeliği görevine, 2012’de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından getirilmişti.

Fıratcan İnşaat’ın 25 Mart 2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demirtaş’tı. Celal Demirtaş’ın kardeşinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda “Bakan Yardımcısı” olan Mücahit Demirtaş olması dikkat çekti. Celal Demirtaş, aynı zamanda Reyhan İnşaat’ın sahibi. Şirketin eski ‘yetkilileri’ arasında 17/25 Aralık sürecinde gözaltına alınan iş insanı Osman Ağca da bulunuyor. İTO kayıtlarına göre Ağca’nın görevi, 29 Nisan 2014’te sona erdi.

108 TİCARİ ALAN YER ALIYOR

Eski projede AVM gar projesinin 7 blok ve 76 dükkân ile ofisten oluşacağı açıklanırken TCDD’nin yeni Söğütlüçeşme projesinde ise 108 ticari alanın yer alacağı açıklandı. Projeyle birlikte, mevcut ray hatlarının yanına 600 metre uzunluğunda ray hattı ve bu ray hattının üzerine 200 metre uzunluğunda peron da inşa edilecek. Ayrıca proje alanında 52 ağacın yer aldığı da açıklandı.

Günde ortalama 31 bin Marmaray ve YHT yolcusunun uğradığı Söğütlüçeşme’ye yapılacak projenin detaylarına ilişkin de şöyle denildi: “Yüksek Hızlı Tren veya Marmaray’dan Söğütlüçeşme istasyonunda inen yolcuların gerek ihtiyaçlarını karşılamak gerekse sefer saatlerini beklerken vakit geçirmeleri amacıyla ticaret alanları, sosyal, kültürel alanlar ve rekreasyon alanları oluşturulacaktır.”

Kadıköy Kent Dayanışması’ndan Üzeyir Uludağ ise yaptığı açıklamada, “Söğütlüçeşme’de viyadük inşaatı ve çevre düzenlemesi adı altında başlayan, alışveriş merkezi inşaatı kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir uygulamadır. Yüksek hızlı tren için viyadük ve yeni bir hatta ihtiyaç yoktur. Haydarpaşa Gar’ı tüm fonksiyonları ile hizmete açıldığında yeni bir viyadük ve hatta ihtiyaç olmayacaktır. Kadıköy’ün daha çok yeşil alana ve temiz havaya, afet toplanma alanına ihtiyacı vardır. Söğütlüçeşme’deki yeşil alan Kuşdili Çayırı ile birleştirilerek yeşil bir vadi yaratılmalıdır. Viyadük ve alışveriş merkezi adı altında inşaat yapılacak alan aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. Kadıköylüler ve Kadıköy Kent Dayanışması olarak bu alanda yapılacak her türlü yapılaşmayı kabul etmiyoruz. Bu alanda yapılacak yapılaşma çekim merkezi olacak, trafik yoğunluğunu artıracak ve aynı zamanda otopark ihtiyacı doğuracaktır” ifadelerini kullandı.