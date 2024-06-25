Kadın Azmağı Deresi MUÇEV eliyle işgal edildi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:36

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:36

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kıyı Kanunu’na aykırı işgallerin kaldırılması için başlattığı ‘Denizler Halkındır’ projesine devam ederken, Muğla’da yaşanan kıyı işgallerine karşı eylemler ve tepkiler de sürüyor.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından (NASA) 2021 yılında görüntülerinin yayınlanmasıyla ilginin arttığı Kadın Azmağı Deresi kıyısının restoran ve oteller tarafından işgal altında olduğuna dikkat çekti.

“KADIN AZMAĞI RANT ALANINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

Denktaş, göllerin ve akarsuların da Kıyı Kanunu’na tabi olduğunu belirterek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deniz kıyılarındaki Kıyı Kanunu’na aykırı işgallerin kaldırılması için bir proje başlattıklarını açıkladı. Akyakalılar olarak Sayın Özhaseki, göllerin ve akarsuların da Kıyı Kanuna tabi olduğunu hatırlayacak mı çok merak ediyoruz. Zira yıllardır Akyaka'da Kadın Azmağı’nın kıyısı restoran ve oteller tarafından kapatılarak rant alanına dönüştürülmüş durumda” dedi.

“İŞGALLER HER YIL BİRAZ DAHA ARTARAK DEVAM ETTİ”

Konuya ilişkin sivil toplum örgütleri olarak Bakanlığa, Muğla Valiliği’ne ve Ula Belediyesi’ne verdikleri dilekçelerden sonuç alamadıklarını vurgulayan Denktaş, şunları söyledi:

“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin (ÖÇKB) en önemli yaşam kaynaklarından birisi olan Kadın Azmağı kıyı ekosistemi, rant uğruna yok ediliyor. Yıllardır Bakanlık sorumluluğu Valiliğe, Valilik Ula Belediyesi’ne atarak oyalayıp durdular. Sivil toplum örgütleri olarak hazırlanmasına katkı verdiğimiz ve Bakanlığın onayından geçen ‘Gökova ÖÇKB Yönetim Planında’ işgallerin kaldırılması için bir eylem planı oluşturulmasına rağmen yönetim planı uygulamaya alınmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yaklaşık üç yıl önce verilen bilgiye göre, güya bir komisyon kurulup işgallerin kaldırılmasına başlanılacaktı, hiçbir girişimde bulunulmadı. Aksine, işgaller her yıl biraz daha artarak devam etti. Tıpkı Akbük'te, Muğla'nın ve ülkenin birçok sahilinde yasa dışı işgallerin devam ettiği gibi" ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK ISRARLA KIYILARI MUÇEV’E VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili bilgi veren Denktaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Muğla Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortaklığında 2014 yılında kurulan Muğla Çevre Vakfı, adına bakıldığında çevre ile ilgili kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olduğu algısı yaratıyor. Ancak gerçekte tamamen kar odaklı çalışan bir anonim şirkettir. Bakanlık, korunmasından sorumlu ve plan yetkisinin olduğu özel çevre koruma bölgelerinde birçok kıyı alanında tasarrufta bulunma yetkisini, sözde ‘çevreyi koruyacağı’ algısı yaratarak bu şirkete ihalesiz olarak vermiştir. Muğla'nın birçok deniz kıyısı ile birlikte Kadın Azmağı'nın kıyıları da bu şirkete verilmiştir. Datça Belediyesi'nin, ‘MUÇEV'in bir şirket olduğu, kamu yararına çalışan bir STK olmadığı, dolayısıyla bu devir işlemlerinin ihale kanuna aykırı olduğu’ gerekçesi ile açtığı davayı Danıştay'da kazanmasına karşın, Bakanlık ısrarla kıyılarımızı MUÇEV'e vermeye devam ediyor."

“KORUMA AMAÇLI ADI ALTINDA GETİRİLEN RANT AMAÇLI PROJELERE GERÇEKTEN KARNIMIZ TOK”

Denktaş, açıklamasının sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye seslenerek şunları söyledi:

“Bakanlığın kıyı işgallerini kaldırmak üzere başlattığı bu projeyi Akyakalılar olarak bizler de merakla izliyoruz. Umuyoruz Akyaka İmar Planı Revizyonu ile ortaya koyduğu hayal kırıklığının bir benzerini yaşatmaz. 'Koruma amaçlı' adı altında getirilen 'rant amaçlı' projelere gerçekten karnımız tok. Sayın Özhaseki'ye samimiyetini göstermesi için şu soruları sormak istiyoruz; Kıyı işgallerini kaldıracağınızı söylerken MUÇEV'in yasa dışı ve kamu yararına aykırı faaliyetlerini görecek ve işe öncelikle kendi işgallerinize son vermekle başlayacak mısınız? Bakanlığınızın Kadın Azmağı kıyısını ve Akyaka'yı rant alanına dönüştürmeyi öngören Akyaka İmar Planı Revizyonu sevdasından vazgeçecek misiniz? Gökova ÖÇKB Yönetim Planını bir an önce uygulamaya alacak mısınız?”