‘Kanal İstanbul’ güzergâhındaki yapılaşma itirazlara karşın devam ediyor: 12 bin konut yolda

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergâhındaki çalışmalar hız kazandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) şehrin en önemli su havzalarından olan Sazlıdere’de yapılaşmanın olmaması gerektiğini söylemesine karşın geçen nisan ayında bölgede konutlar yükselmeye başladı. “Yenişehir” adı altında Kuzey Ormanları’nda yapılan işgalle birlikte ihaleler de devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kanal İstanbul güzergâhındaki ihaleleri bir bir sonuçlanırken yeni projeler de ortaya çıkıyor.

‘SOSYAL KONUT’ PROJESİ

TOKİ, Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’inci bölge olarak belirlenen alanlarda konut dikmek için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan üç farklı ÇED başvurusunda göre bölgeye toplamda 12 bin 92 adet daha konut yapılacak. Projeler “250 Bin Sosyal Konut Projesi” adı altında gerçekleştirilecek. 13, 14 ve 15’inci bölge projeleri için toplam 14 milyar 694 milyon 903 bin 250 TL harcanacak. İhalesi daha sonra sonuçlanacak projeyle birlikte 13’üncü bölgede iki etap proje yapılacak. Alanda toplamda 1689 konut inşa edilecek. Bunların yanında 14 dükkânlı ticaret merkezi, cami, sağlık tesisi ve ilkokul da yapılacak. 14’üncü bölgede ise iki etaplı projeyle okul ve cami inşaatının yanı sıra 2 bin 127 konut yükselecek. 15’inci bölgede de 1265 konutun yanı sıra 76 dükkân ve ilkokul yapılacak. Ayrıca cami de 300 kişilik olacak. Bölgelerde toplamda 20 bin 367 kişi yaşayacak.

Diğer yandan ise 16 ve 17’nci bölge inşaatlarına 14 milyar 503 milyon 747 bin 739 TL’lik harcama yapılacak. İki bölgede de toplam 3 bin 822 adet konut olacak. Alanda 19 bin 536 kişinin yaşayacağı varsayılıyor.

NÜFUS ARTACAK

Ayrıca 5 milyon 528 bin 954 TL’lik bir diğer proje ise 18’inci bölge. Burada da birinci etapta 1026 konut ve 12 dükkân inşa edilecek. İkinci etapta ise 1109 konut ve 12 dükkân yapılacak. Bakanlığa sunulan ÇED raporuna göre, birinci etapta toplam 36 blok inşa edilecek. Konutlar 2+1 şeklinde olacak. İkinci etapta ise 51 adet blok yapılacak. Bu projelerin tamamlanması durumunda bölgede 8 bin 642 kişinin yaşayacağı öngörülüyor.