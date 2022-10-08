Katı atık depolama tesisinin kapasite artışı tepkilere yol açtı: 'Kanser vakaları patladı, yaşamak istiyoruz'
Samsun’un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'nde yer alan katı atık depolama tesisinin kapasite artışına yurttaşlar karşı çıktı. ÇED çalışması yapan firmanın yetkilileri tepkiler üzerine alandan ayrıldı, ÇED sunumu yapılamadı.
Samsun İlkadım Aşağıavdan ve Gürgendağ mahallelerini kapsayan Avdan Enerji Üretim Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Yönetim Tesisi Kapasitesi Artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlendi.
Aşağıavdan, Gürgendağ, Çandır ve Kadamut Mahallesi’ndeki yurttaşları büyük tepkisini çeken proje ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısına, yurttaşlar ellerinde “Nefes almak, yaşamak istiyoruz, kanser vakaları patladı, Samsun ve bölgesi çöp tesisini burada istemiyoruz” yazılı pankartlarla katıldı.
YURTTAŞ ZEHİRLENİYOR
Toplantıda söz alan yurttaşlar, “Burada zehirleniyoruz. Bu şartlar altında yaşamak istemiyoruz. Bu çöp tesisinin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Çeşmeden akan suları içemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Çöp tesisi kurulduktan sonra kanser hastalıkları arttı. Kokudan duramıyoruz, nefes alamıyoruz. Evlerimizde camlarımızı açamıyoruz. Biz bu tesisin alanının genişletilmesini istemiyoruz, bu tesisin de buradan kalkmasını istiyoruz. Siz bu ortamda yaşamak ister misiniz?” açıklamasında bulundu.
ÇED çalışması yapan firmanın yetkililerinin protestolar üzerine alandan ayrıldı, ÇED sunumu da yapılamadı.
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