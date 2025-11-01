Kaz Dağları’nda yeni tehdit: 'Temiz enerji' adıyla yeni kıyım

İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in, Kaz Dağlarında yaptığı kıyımın ardından, İnovatif Enerji de bölge için kolları sıvadı. Eti Bakır’ın bir milyon ağacı keserek madene çevirdiği Çanakkale Bayramiç’e depolamalı rüzgâr enerji santralı (DRES) kurulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdiğini duyurduğu projeyle bölgeye 14 türbin dikilecek. “Temiz enerji” adı altında yapılan projeyle birlikte ağaç kesimi de yapılacak. Türbinlerin yerleştirileceği alanların dışında, ormanın içerisinde TIR’ların geçebileceği yollar açılacak.

BEŞ ENDEMİK TÜR

Şirketin 2 milyar 170 milyon TL harcayacağını belirttiği proje için toplamda 3 bin 66 ağaç kesilecek. Şirket bölgede endemik türlerin olmadığı belirtti. Ancak ÇED raporunun ilerleyen sayfalarında bölgede 49 familyaya ait 270 tür yer aldığı ve tespit edilen türlerin beşinin endemik olduğu belirtildi.