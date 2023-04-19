Kınıklı Deresi yine siyaha büründü

Fabrika ve tesis atıklarından dolayı Tekirdağ Marmaraereğilisi’ndeki yaşanan çevre kirlilikleri devam ediyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00
Kınıklı Deresi yine siyaha büründü
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Bölgede sıklıkla meydana gelen atık sorunu ve kirliliklerden dolayı Kınıklı Deresi yine renk değiştirdi. Siyah renge bürünen dereden aynı zamanda kötü kokular da yayılmaya başladı.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, “Hep aynı yerde, aynı sorunu yaşıyoruz. Bazen siyah, bazense kırmızı olarak renk değişiyor. Dönemsel olarak hayvan ölümleri de meydana geliyor. Bu tamamen denetimsizlikten kaynaklı” dedi. 










Kınıklı Deresi Çevre çevre kirliliği

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