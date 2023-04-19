Kınıklı Deresi yine siyaha büründü

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

Bölgede sıklıkla meydana gelen atık sorunu ve kirliliklerden dolayı Kınıklı Deresi yine renk değiştirdi. Siyah renge bürünen dereden aynı zamanda kötü kokular da yayılmaya başladı.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, “Hep aynı yerde, aynı sorunu yaşıyoruz. Bazen siyah, bazense kırmızı olarak renk değişiyor. Dönemsel olarak hayvan ölümleri de meydana geliyor. Bu tamamen denetimsizlikten kaynaklı” dedi.

































