Mardin'de sağanak yağış: Dere taştı, mesire alanı su altında kaldı!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:44

Güncelleme: 12.04.2023 - 15:54

Mardin’de etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İŞYERLERİNİ SU BASTI!

Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla, tarihi Kuyumcular Çarşısı ile Giyimciler Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu Mesire Alanı da yağıştan zarar gördü. Ortasından geçen dere taşan mesire alanında bulunan birçok işletmeyi su bastı.