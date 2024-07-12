Kırşehir’de maden isyanı: İliç’ten ders almıyorlar
Boztepe ilçe merkezine kadar uzanan maden sahasının kent merkezini besleyen su kuyularına yakın bir yerde kurulması planlanıyor.
Kırşehir’de Defaş Madencilik’in Kervansaray Dağları’ndaki altın madeni projesine yurttaşların tepkisi sürüyor. ÇED raporunda yer alan haritalara göre Çimeli ve Körpınar köyleri de maden ruhsatı içerisinde yer alıyor. Boztepe ilçe merkezine kadar uzanan maden sahasının kent merkezini besleyen su kuyularına yakın bir yerde kurulması planlanıyor. Kapasite artışıyla genişleme ihtimali olan madenin ruhsat sınırlarına göre içeride bulunan köylerin boşaltılması ihtimali de bulunuyor.
Gazetemize konuşan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, “Bu madenlerin Kırşehir’e ve Türkiye’ye faydası olacak diyerek insanların gözlerini boyamaya çalışıyorlar” dedi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde geçen şubatta yaşanan altın madeni faciasını anımsatan İlhan, “İliç’ten sonra bir dönem sessiz kaldılar. Muhtemelen olayın soğumasını bekliyorlar. Aynı şeylerin buralarda da yaşanacağı kesin. Bunlar sadece kendi çıkarlarını düşünürler. İliç’ten ders almıyorlar” diye konuştu.
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