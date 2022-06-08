Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya'da mavi bayraklar yarıya indi: Sahilleri petrol atıkları sardı
Antalya’da Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya sahillerinde petrol türevi zifte benzeyen maddeyle karşılaşıldı. Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri sahil temizliği yapmaya başladı.
Mavi bayrağa sahip plaj sayısını 213’e çıkaran dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya’da Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya sahillerini saran petrol türevi zifte benzer maddeyle karşılaşan misafirlerinden yoğun şikâyetler gelmesi üzerine Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri sahil temizliği yapmaya başladı.
Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sedat Akın, suda asılı kaldığı için kıyıya vurmadan atıkları göremediklerini söylerken, Sahil Güvenlik ekipleri ile eşgüdümlü çalışmalarını sürdürdüklerini, atıkların uluslararası sulardan tankerlerden sızan veya atılan petrol türevi atık ürün olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Danışmanı Lokman Atasoy ise Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında dört gündür temizlik yapıldığını bildirdi.
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