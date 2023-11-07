Köylüler Yatağan'da madene karşı topraklarını savundu, halkın katılım toplantısını engelledi...
Muğla Yatağan’daki Eskihisar köyündeki 24.88 hektarlık alanda yürütülen mermer ocağı projesinin 211.11 hektarlık alana büyütülmesi için adım atıldı. Projeye ilişkin bugün gerçekleştirilmek istenen halkın katılımı toplantısı (HKT) yurttaşların protesto ve itirazları sonucunda gerçekleştirilemedi.
Ulusal Granit Mermer Madencilik İnşaat şirketi Eskihisar köyünde mermer ocağı projesi gerçekleştiriyor. Şirket son olarak 60 milyon 173 bin TL proje kapsamında mermer ocağını alanını 211.11 hektara büyütmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında bugün halkın katılımı toplantısı (HKT) yapılması için adım atıldı. Ancak projeye karşı çıkan yurttaşlar toplantıyı yaptırmadı. Köylüler ve yaşam savunucuları bakanlık yetkililerine, “Sizin getirdiğiniz uyduruk ÇED raporları yüzünden bir sürü insan mağdur oldu. Bir sürü insan yerinden oldu. Bir daha mı yerinden edeceksiniz? Toplantıyı açamazsınız. Sizinle muhattap olduğumuz için başımıza çok kötü şeyler geldi. Sizin göreviniz toplantının yapılmadığına dair tutanak tutmak” dedi.
Alkışlar ve sloganlar eşliğinde yetkililer protesto edildi. Tutanakta toplantının yapılamamasının sebebi olarak, “Halkın yoğun protestoları ve projeyi istemediklerinden dolayı, ayrıca proje hakkında bilgilenmek istemediklerinden toplantı gerçekleştirilememiştir” denildi. Köylüler, projenin yapılması durumunda köyden taşınmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.
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