Son Dakika: Muğla’da orman yangını!

Son dakika gelişmesi... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat ve makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:01
Son Dakika: Muğla’da orman yangını!
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Muğla'da bugün öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Boğaziçi bölgesinde ziraat ve makilik alanda yangın başladı.

Yangına kara ekiplerinin müdahalesinin ardından havadan da 4 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.


muğla Yangın Son dakika

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