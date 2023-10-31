Son Dakika: Muğla’da orman yangını!
Son dakika gelişmesi... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat ve makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Muğla'da bugün öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Boğaziçi bölgesinde ziraat ve makilik alanda yangın başladı.
Yangına kara ekiplerinin müdahalesinin ardından havadan da 4 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.
Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
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