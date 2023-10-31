Son Dakika: Muğla’da orman yangını!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:15

Muğla'da bugün öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Boğaziçi bölgesinde ziraat ve makilik alanda yangın başladı.

Yangına kara ekiplerinin müdahalesinin ardından havadan da 4 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.