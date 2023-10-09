Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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