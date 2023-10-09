Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:30
Muğla'da orman yangını
Abone Ol google-news

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.


muğla orman yangını

İlgili Haberler

Otluk yangınında alevler demiryoluna sıçradı: Yük treni 2 saat raylarda bekledi

Otluk yangınında alevler demiryoluna sıçradı: Yük treni 2 saat raylarda bekledi
Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

En Çok Okunan Haberler