Köylülerin mücadelesi sürüyor: Edirne'de tepki çeken proje için Danıştay'dan 'iptal' kararı

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:48

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü merasına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) karşı köylülerin mücadelesi sürüyor.

Köy sakinleri, Karma OSB yapılmak istenen mera alanlarının çevre düzeni planına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan plan değişikliğine itiraz etmiş, daha önce açılan iki ayrı davada yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

Bu kez de Danıştay 6'ncı Dairesi, ‘Tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması’ gerekçe gösterilerek yapılan plan değişikliğini iptal etti.

“HUKUKA AYKIRILIĞI DEFALARCA KANITLANDI”

Köylülerin avukatı Bülent Kaçar yaptığı açıklamada yapılan plan değişikliklerinin, bakanlıkların tüm işlemlerinin hukuka aykırılığının defalarca kanıtlandığını belirtti.

Kaçar şunları söyledi:

“Kavacık köyünün hazine arazisine Karma OSB kurulması için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1/100.000 Trakya Bölge ÇevreDüzeni Planında ve Edirne ili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında buarazilerin OSB olarak işlenmesi için yapılan her iki plan değişikliğini Danıştay 6.Dairesi 07.11.2022 tarihli ve 2018/9227 Esas ve 2022/9230Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

ÜÇ AYRI DAVADA İPTAL KARARI

Hukuksuz planları iptal eden Danıştay kararı Edirne Valiliği’ne, bakanlıklara ve Uzunköprü Karma OSB yönetimine ayri ayri resmi olarak tebliğ edilmiştir.

Dört ayrı bilirkişi heyet raporunda, üç ayrı yürütmenin durdurulması ve iptal kararında OSB kurulmak istenen hazine arazilerinin tarım fonksiyonu dışında kullanılamayacağı kesin olarak hükme bağlanmıştır. Yapılan plan değişikliklerinin, bakanlıkların tüm işlemlerinin hukuka aykırılığı defalarca kanıtlanmıştır.

Üç ayrı davada verilen iptal kararları ile Uzunköprü Karma OSB projesinin kamu yararına aykırı olduğu ispatlanmıştır. Kavacık köyüne Karma OSB kurulması halinde toprak, orman, su varlıkları,tümülüs, mezarlık, köy ve doğa açısından kamu zararlarının oluşacağı da ayrıntılı hükme bağlanmıştır.

Uzunköprü Kavacık köyümüzün yegane büyük Hazine arazileri olan 115 ada 238 parsel ile 118 ada 175 sayılı parsellerin ‘Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunması’ gereken araziler olduğu Danıştay kararı ile hüküm altına alınmıştır.

ANAYASAYI HATIRLATTI

Anayasanın 138. Maddesi’ne göre, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

“Hukuksuzluğu ve tamamen yanlış bir proje olduğu dört ayrı davadaispatlanmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinden vazgeçilmesini,kamu kurum ve kuruluşların hukuka ve bilime uygun hizmetlere,projelere yönelmesini istiyoruz” ifadelerini kullanan Karaca sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu gereğince, davalı Bakanlık ve Edirne Valiliği’nden tüm yurttaşların hakkı olan ve Karma OSB yapılmak üzere ucuz rakamlara Karma OSB yönetimine taksitle satılmış olan olan iki ayrı hazine arazisinin Kavacık köyüne geri verilmesini talep ediyoruz.”