Amasya Çambükü’nde direnen köylüler: Ne yapıyorsun Sayın Süleyman Soylu, neredesin?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:09

Amasya’nın Taşova İlçesi Çambükü’nde köylüler, mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına karşı 60'ıncı gününde direnişlerini sürdürüyor.

Hayvancılık yapan Hasan Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye seslendi.

ANKA Haber Ajansı'ndan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, Sönmez, şöyle konuştu:

ÇOBAN YERLERDE SÜRÜKLENİYOR HABERİN YOK: "Sayın Bakanım, Sayın Kirişçi, görüyorsunuz işte Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Taşova Bayram Öztürk’ün Belediyesi; arazimizi, otlağımızı bu hale getirdi. Hayvan suluklarda ot aramaya başladı. Yemin çuvalı 500 TL. Samanın tonu 3 bin TL’yi geçti. Eğer çare bulunmazsa altı ay içerisinde koyun da kuzu da kesime girecek. Derdime çare arıyorum. Herkesin belediyesi yem dağıtıyor, cumartesi pazar günleri Taşova Belediye Başkanı da geliyor otlakları kazdırıyor. Dozerin önüne durdum gene kurtaramadım. Engel olmaya kalktım, intihara kalktım bir ton da dayak yedim askerden. Sabah 5'te askeri diziyor önümüze, bize bile izin vermiyor burada. Ne yapıyorsun Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu, neredesin? Mazlumun yanındaydın hani neredesin? Çoban yerlerde sürükleniyor senin hiç haberin yok. Ne yapacağız, çare arıyoruz, çare bulmazsan bu hayvanlar üç ay içinde kesime gidecek. Kasapla anlaştım ne yaparsa.

SÜRÜ ELİMİZDE KALDI, HİÇBİR YETKİLİ SESİMİZİ DUYMUYOR: Yemin çuvalı 500 TL, meralar gitti ne yapacağız ne yedireceğiz? Mera gitti mi bu hayvan içeride telef olacak. Gidecek yerlerimizi de Sayın Valim elimden aldı, el koydu meraları kaldırdı. Derdimiz ne olacak buna bir çare bulun diyoruz, kimseye sesimizi duyuramadık. Hiçbir yetkili de buraya gelmedi. Ne yapacağız bilmiyoruz, sürü elimizde kaldı. Ne yapacağımı şaşırdım 600 hayvan 50 keçi elimde kaldı. Çare arıyoruz çare de bulamadık, hiçbir yetkiliye de sesimizi duyuramadık. Şehirlerde görüyoruz belediye başkanları hayvancıya yem dağıtıyor, bizim belediye başkanımız da meraları kazdırdı sürü elimde kaldı. Televizyonda görüyoruz her yerin Belediye Başkanları sürücülere yem dağıtıyor, bizim Taşova Belediye Başkanı da cumartesi pazar dozerleri, makinaları gönderiyor otlaklarımızı kazdırıyor. Hiçbir çare bulamadık, Sayın Valim de onla bir oldu bütün meralarımızı yok ettiler. Sayın Tarım Bakanım Kirişçi neredesin? Buna bir çare bulun."

"EKİM YAPACAĞIMIZ BİR KARIŞ ARAZİMİZ KALMADI, KÖYLÜNÜN HALİ İÇLER ACISI"

Ahırların önünde biriken hayvan gübrelerini götürecekleri bir yer kalmadığını ifade eden bir diğer yurttaş ise şunları söyledi:

"Ahırda hayvan gübreleri doldu atamıyoruz. Tarla yok ki götürsek de boşaltsak. İçeridekileri dahi dışarıya atamıyoruz, atacağımız delikler tıkandı. Ya götürüp ırmağa dökeceğiz bu da uygun olmayacak, çevre kirliliği olacak. Mecbur böyle iki iş yapacağız, oradan alıp buraya boşaltacağız. Köydeki herkesin durumu bu şekilde şu anda. Şimdiye kadar köylüler hayvan gübrelerini arazilerine çekip, tarlalarını sürüp, ekinlerini ekmesi gerekiyordu ama yer darlığı yüzünden 37 hanenin de ekecek bir karış arazisi olmadığından köylünün hali içler acısı."