Koza Altın'dan iki katliam başvurusu daha

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Şirket sahibi Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te kayyum atanarak Hazine’ye devredilen Koza Altın, projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket son olarak Balıkesir Burhaniye’deki ormanlık alanlardan oluşan iki ayrı noktada altın madeni işletmek için iki ayrı başvuruda bulundu. Cumhuriyet geçen haftalarda 30’a yakın projesi bulunan şirketin Karadeniz’de açmak istediği maden projelerini gündeme getirmişti.

SİYANÜR HAVUZU

Şirketin Sübeylidere Mahallesi’nde yapılması istenen altın ve gümüş madeni için 2 milyon 928 bin TL proje bedeli belirlendi. Bu projeyle birlikte tarım arazilerinin üzerinde patlatmalı maden ocağı işletilecek. Bu sırada ANFO olarak bilinen dökme patlayıcı ve dinamit kullanılacak. Ekonomik ömrü 36 ay olarak belirlenen projeyle birlikte bu süre zarfında 315 bin ton cevher çıkarılması düşünülüyor.

Aynı şekilde Avunduk Mahallesi’nde de 7 milyon 871 bin TL’ye bir proje yapılmak isteniyor. Koza Altın tamamı orman alanından oluşan bu alanda da izin alması durumunda patlatmalı maden şirketi işletecek. Ayrıca iki proje de bölgedeki Reşitköy Barajı ve Karınca Deresi’ne yakın bir konumda bulunuyor. İki madenden de çıkarılacak olan cevherler, yine Koza Altın’a ait olan ve siyanür havuzu bulunan İzmir’deki Ovacık altın madenine sevk edilecek.